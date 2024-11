Weihnachtsgeschenke mit Eventcharakter sind im Aufwind

Nürnberg: Weihnachtsgeschenke mit Event-Charakter sind im Aufwind. Wie die Marktforscher der Nürnberger GfK herausgefunden haben, werden Gutscheine fürs Restaurant, für Fitness- oder Kosmetikstudios und Veranstaltungen immer beliebter. Rund 40 Prozent der befragten Erwachsenen in Deutschland haben solche Geschenke für dieses Weihnachtsfest geplant. An der Spitze liegen allerdings weiterhin traditionelle materielle Geschenke: Zwei Drittel der Befragten wollen Lebensmittel und Getränke verschenken, Kleidung, Bücher, Spielzeug, Kosmetik oder Bargeld rund die Hälfte. Insgesamt planen die Schenkenden im Schnitt Ausgaben von 307 Euro - etwa soviel wie an Weihnachten 2023. Daraus errechnet die GfK einen Gesamtumsatz durch Weihnachtsgeschenke von rund 18 Milliarden Euro.

