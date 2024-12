Weihnachtsferien starten - viel Reiseverkehr erwartet

München: Mit dem Start in die Weihnachtsferien beginnt auch die Reisewelle in Bayern. Nach Einschätzung des ADAC wird heute der staureichste Tag. Auch morgen und am Montag sei vor allem auf den Autobahnen in den Ballungsräumen starker Verkehr zu erwarten. Die Bahn geht nach Angaben einer Sprecherin zwischen den Jahren von einer gleichmäßig verteilten hohen Auslastung aus. Auf den bundesweiten Hauptrouten sollen längere Züge eingesetzt werden. Am Münchner Flughafen werden in den Weihnachtsferien rund 1,7 Millionen Passagiere erwartet. Heute und morgen sind die reisestärksten Tage. Die meisten Flüge gehen nach Spanien. Auf Platz zwei und drei folgen Italien und Großbritannien.

