Weihnachten in Bethlehem fällt kleiner aus als üblich

Bethlehem: Wegen des Krieges im palästinensischen Westjordanland, wo Bethlehem liegt, fallen die Feierlichkeiten zu Weihnachten heuer deutlich kleiner aus. Öffentliche Veranstaltungen, festliche Beleuchtung oder Konzerte, die sonst in dieser Zeit die Stadt prägen, wurden im zweiten Kriegsjahr von den Behörden abgesagt. Der Verzicht sei Ausdruck einer Zurückweisung der Ungerechtigkeiten gegen die Leute in Gaza und ganz Palästina sowie der anhaltenden Massaker, erklärte der Bürgermeister der Stadt. Die Prozession zur Geburtskirche Jesu am Nachmittag, sowie die Christmette am Abend finden aber trotzdem statt. Bethlehem gilt laut christlicher Überlieferung als Geburtsstadt Jesu.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.12.2024 18:00 Uhr