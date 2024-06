Wehrbeauftragte sieht Pflicht beim Wehrdienst unausweichlich

Berlin: Die Wehrbeauftragte des Bundestages, Högl, hält eine Pflicht beim Wehrdienst für unumgänglich. Freiwilligkeit sei wichtig, es brauche aber perspektivisch auch eine Verpflichtung, sagte Högl dem Magazin "Stern". Allen müsse deutlich werden: Jeder und jede in unserer Gesellschaft muss einen Beitrag leisten. Das schwedische Modell sei da vorbildhaft, sagte Högl weiter. Alle seien wehrpflichtig, aber es werde nicht ein ganzer Jahrgang eingezogen, sondern nur ein Teil aus dem Pool jener, die sich freiwillig für den Wehrdienst meldeten. Verteidigungsminister Pistorius hatte diese Woche seine Pläne für ein neues Wehrdienstmodell vorgestellt. Er will junge Männer verpflichten, in einem Fragebogen Auskunft über ihre Bereitschaft und Fähigkeit zum Dienst zu geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 15.06.2024 09:30 Uhr