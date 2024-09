Wegen Sexhandels angeklagter US-Rapper Combs muss in Untersuchungshaft

New York: Der wegen Sexhandels und Erpressung angeklagte US-Rapper Comps, bekannt auch als Puff Daddy, muss in Untersuchungshaft. Ein New Yorker Gericht lehnte einen Kautionsantrag ab. Dem 54jährigen wird vorgeworfen, seit Jahrzehnten Alkohol und Drogen einzusetzen, um Frauen auszunutzen. Combs wies die Anschuldigungen zurück. Der dreifache Grammy-Gewinner, der vor allem in den 90er Jahren erfolgreich war, arbeitet auch als Musikproduzent.

