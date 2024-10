WEF-Präsident blickt optimistisch auf deutsche Wirtschaft

Berlin: Trotz der aktuellen Konjunkturflaute in Deutschland zeigt sich der Präsident des Weltwirtschaftsforums, Brende, zuversichtlich was die wirtschaftliche Entwicklung angeht. Er sei optimistisch, weil es hierzulande eine industrielle Basis und Erfahrung gebe - dieses Wissen könne leicht von einem Bereich der Industrie auf neue übertragen werden, sagte der WEF-Chef der Deutschen Presse-Agentur. Bereits jetzt investiere Deutschland mehr in neue Geschäftsfelder wie Halbleitertechnologien, Cloud- und Datencenter. Wichtig sei aber, so Brende, bei diesen Investitionen nicht nachzulassen. - Die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute hatten ihre Prognosen für das Wirtschaftswachstum in Deutschland im laufenden Jahr jüngst auf 0,1 Prozent gesenkt. Für die globale Wirtschaft wird hingegen ein Wachstum von mehr als drei Prozent erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 06.10.2024 07:00 Uhr