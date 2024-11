Weber sieht schwierige Aufgaben für neue EU-Kommission

Straßburg: Nach monatelangem Streit stimmt heute Mittag das Europaparlament über die neue EU-Kommission ab. Als umstritten gilt der Italiener Raffaele Fitto, der von der rechten italienischen Partei Fratelli d'Italia kommt und Vizepräsident werden soll. EVP-Fraktionschef Weber sagte dazu, das sei Wählerwille. Das Europaparlament sei sehr demokratisch, denn es sei das Einzige auf dem Kontinent, bei dem die Minister - hier Kommissare genannt - geprüft werden, bevor sie ihr Amt antreten dürfen. Man müsse nun handlungsfähig sein, denn es stünden viele Aufgabe an: die Wirtschaftskrise, die Kriege in der Ukraine und in Nahost, und die zweite Amtszeit von US-Präsident Trump.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 09:00 Uhr