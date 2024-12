Wasserversorgung in Berlin baut sich langsam wieder auf

Berlin: In der Bundeshauptstadt baut sich nach dem großen Wasserrohrbruch der Druck im Netz langsam wieder auf. Wie die Berliner Wasserbetriebe am späten Abend mitteilten, haben immer mehr Haushalte wieder Wasser. Man gehe davon aus, dass bis Mitternacht alle Kunden wieder angeschlossen sind. Am Abend war eine Leitung im Stadtteil Wedding gerissen. Daraufhin war in weiten Teilen der Hauptstadt die Versorgung zusammengebrochen. Die Leitung konnte mittlerweile abgesperrt werden, wie es hieß.

