Wasserstände an unterer Donau sinken weiter langsam

Regensburg: Die Wasserstände an der unteren Donau in Bayern sinken weiter langsam. So lag der Pegelstand an der Eisernen Brücke in Regensburg laut Hochwassernachrichtendienst am Morgen noch über 5 Meter 50, was immer noch der höchsten Meldestufe vier entspricht. Im Laufe des Tages sollten die Wasserstände weiter sinken, ebenso in Straubing, Passau und Kehlheim. Bundesumweltministerin Lemke fordert, die Verfassung zu ändern, um Hochwasserschutzmaßnahmen zu finanzieren. Das sei die Voraussetzung, damit sich der Bund gemeinsam mit den Ländern stärker für entsprechende Schutz-Projekte in den Kommunen engagieren könne. Der BR veranstaltet heute einen Spendentag zugunsten der Hochwasser-Opfer: Alle Informationen dazu im Netz unter br.de/Hochwasser.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.06.2024 10:00 Uhr