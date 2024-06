Wasserstände an der unteren Donau sinken nur langsam

Regensburg: Die Wasserstände an der unteren Donau sinken weiterhin nur langsam. In Regensburg liegt der Pegelstand bei etwa fünfeinhalb Metern, weiterhin über der höchsten Meldestufe 4. Ähnliches gilt für Passau, Straubing und Kelheim. Prognosen zufolge sollen die Wasserstände im Laufe des Tages oder am Wochenende die kritische Schwelle unterschreiten. Flussaufwärts in Donauwörth in Schwaben hat sich die Lage entspannt, die Meldestufe 2 wurde unterschritten. Oberbürgermeister Sorré warnt jedoch vor lokalen Brennpunkten. Der Stadtteil Zusum steht noch unter Wasser, Großpumpen sind unterwegs. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen bleibt der Katastrophenfall bestehen. Der BR veranstaltet heute einen Spendentag für die Hochwasser-Opfer. Alle Informationen dazu gibt's auf br24.de.

Sendung: BR24 Nachrichten, 07.06.2024 14:45 Uhr