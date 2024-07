Warten auf Ergebnis der Präsidentschaftswahl in Venezuela

Caracas: Die Präsidentschaftswahl in Venezuela ist beendet. Die Wahllokale haben um Mitternacht unserer Zeit geschlossen. Mit ersten Ergebnissen wird im Laufe des Vormittags gerechnet. 21 Millionen Bürger waren zur Teilnahme aufgerufen. Aussichtsreichster Herausforderer des autoritär regierenden Amtsinhabers Maduro ist Oppositionspolitiker González Urrutia. Er lag in den letzten Umfragen vorn und hatte versprochen, die Ein-Parteien-Regierung in Venezuela nach 25 Jahren zu beenden. Das südamerikanische Land steckt trotz riesiger Ölvorkommen in einer schweren politischen und wirtschaftlichen Krise.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.07.2024 06:00 Uhr