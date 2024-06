Warnung vor neuer Hochwasser-Gefahr durch Unwetter

Graz: Unwetter mit starkem Regen haben in Österreich Verwüstungen angerichtet. In der Steiermark kam es zu Überschwemmungen, Hagelschlag und Murenabgängen. Eine Schlammlawine verschüttete die Pyhrn-Autobahn, eine wichtige Nord-Süd-Achse in Österreich. In Deutschfeistritz bei Graz wurde das Ortszentrum überflutet, die Gemeinde rief die Bewohner auf, in ihren Häusern und Wohnungen zu bleiben, es herrsche Lebensgefahr. In Bayern sind die Wasserstände weiter zurückgegangen. Der Hochwasser-Nachrichtendienst warnt aber, dass die Pegel durch Gewitter und Starkregen wieder steigen könnten. Je nach örtlicher Verteilung der Niederschläge könne es auch wieder Ausuferungen geben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.06.2024 07:00 Uhr