Warnstreiks in der Metall- und Elektrobranche haben begonnen

Regensburg: In der Metall- und Elektroindustrie läuft seit Mitternacht die erste Warnstreikwelle. Im Tarifkonflikt hat die IG Metall zu den bundesweiten Protestaktionen aufgerufen. In Bayern hat es zum Beispiel vor dem BMW-Werk in Regensburg eine Kundgebung der Nachtschicht gegeben. Bei Audi in Ingolstadt werden heute vor den Werkstoren tausende Azubis aus ganz Bayern erwartet. Die Tarifverhandlungen gehen heute in dritter Runde weiter. Die Gewerkschaft fordert eine Lohnerhöhung von sieben Prozent. Die Arbeitgeber bieten bisher ein Plus von 3,6 Prozent in zwei Stufen. Überschattet werden die Gespräche von den Sparplänen bei VW. Laut Betriebsrat plant der Autobauer Werksschließungen, Entlassungen und Lohnkürzungen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.10.2024 06:00 Uhr