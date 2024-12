Warnstreiks in bayerischer Logistikbranche sind angelaufen

München: Rund 100.000 Beschäftigte der Speditions- und Logistikbranche in Bayern sind zum Warnstreik aufgerufen. Wie der BR von der Gewerkschaft Verdi erfuhr, ist der Ausstand am späten Abend angelaufen - und zwar bei UPS in Nürnberg. Zuvor war den Angaben zufolge auch die dritte Tarifrunde mit den Arbeitgebern in Aschheim bei München gescheitert. Der Warnstreik soll bis Montag dauern, sodass Weihnachtsgeschenke etwa mit FedEx, UPS oder Hermes nicht mehr rechtzeitig ankommen könnten. DHL ist nicht betroffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.12.2024 23:00 Uhr