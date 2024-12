Warnstreik in der Paketbranche in Bayern läuft

München: Im Tarifstreit bei der Speditions- und Logistikbranche in Bayern wird seit dem Abend wieder gestreikt. Die Gewerkschaft Verdi hatte gestern ein Angebot der Arbeitgeberseite abgelehnt, woraufhin die dritte Verhandlungsrunde abgebrochen wurde. Noch am Abend startete UPS in Nürnberg in den Arbeitskampf, seit heute früh wird auch bei Hermes in Graben gestreikt. FedEx und DPD sollen folgen. Die Aktionen fallen mitten in die heiße Phase vor Weihnachten, wo noch besonders viele Pakete und Lieferungen zugestellt werden müssen. Der Landesverband Bayerischer Spediteure hatte unter anderem sechs Prozent mehr Lohn angeboten. Das ist Verdi wegen der langen Laufzeit aber zu wenig.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.12.2024 08:00 Uhr