Warnstreik beim BR - Auswirkungen auf Programm und Internetangebot

München: Beim Bayerischen Rundfunk kommt es heute wegen eines Warnstreiks zu Einschränkungen in allen Programmen. Auch diese Seite wird nicht regelmäßig aktualisiert. Zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an allen Standorten und zwar bis morgen Früh um 3.59 Uhr. Hintergrund ist der seit Monaten ungelöste Tarifkonflikt zwischen den Gewerkschaften und dem BR. Auch nach der 9. Verhandlungsrunde liegen die Positionen beider Seiten weit auseinander. Die nächsten Gespräche finden am Freitag statt. Auch andere ARD-Anstalten führen aktuell Tarifverhandlungen und haben sich bislang nicht geeinigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.11.2024 06:00 Uhr