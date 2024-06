Warnstreik am Münchner Flughafen kann zu Störungen führen

München: Passagiere müssen sich heute am Münchner Flughafen auf Probleme einstellen: Wegen eines Warnstreiks des Dienstleisters EFM kann es zu Verzögerungen und vereinzelten Ausfällen kommen, teilte der Flughafen mit. Bislang gebe es allerdings "keine nennenswerten Auswirkungen", hieß es am Vormittag. EFM ist unter anderem dafür zuständig, Flugzeuge in Position zu schleppen und im Winter zu enteisen. Die Gewerkschaft Verdi hatte die 175 Beschäftigten des Dienstleisters aufgerufen, am Vormittag die Arbeit niederzulegen. Verdi will damit Druck machen in den laufenden Tarifverhandlungen.

