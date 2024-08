Walz nimmt Nominierung als Vize-Kandidat an

Chicago: Beim Parteitag der US-Demokraten hat Vize-Kandidat Walz in der Früh unserer Zeit seine Nominierung angenommen. Er sagte, das sei die größte Ehre seines Lebens. Außerdem dankte er Präsident Biden für - Zitat - vier Jahre starker und historischer Führung. Zuvor hatte Ex-Präsident Clinton für das Duo Harris/Walz geworben. Sie seien zwei Führungspersönlichkeiten, die für frischen Wind im Weißen Haus sorgen könnten. Dem republikanischen Kandidaten Trump warf er vor, nur an sich selbst zu denken. Trump machte derweil bei einem Wahlkampf-Auftritt in North Carolina die amtierende Regierung unter anderem für den überhasteten Abzug des US-Militiärs aus Afghanistan verantwortlich. Es war sein erster Auftritt unter freiem Himmel nach dem Attentat Mitte Juli. Zum Schutz war das Podium von Sicherheitsglas umgeben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.08.2024 06:00 Uhr