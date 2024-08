Walz nimmt Nominierung als US-Vizepräsidentschaftskandidat an

Chicago: Tim Walz hat die Nominierung als Vizepräsidentschaftskandidat der US-Demokraten angenommen. Bei einem Parteitag in Chicago sprach der 60-Jährige von der "Ehre seines Lebens". Den Delegierten im voll besetzten United Center rief er zu, dass die Präsidentschaftswahl durch die Kandidatur von Kamala Harris eine neue Dynamik erhalten habe. Zuvor hatte Ex-Präsident Clinton für Walz und Harris geworben. Er charakterisierte die Wahl im November als Entscheidung zwischen dem Willen des Volkes und den Interessen eines Einzelnen, und warf dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump vor, seine Interessen über die des Landes zu stellen. Die Demokratin Nancy Pelosi erinnerte in ihrer Rede an den Sturm auf das Repräsentantenhaus, dessen Vorsitzende sie damals war. Sie hielt Trump vor, am 6. Januar 2021 die Demokratie angegriffen zu haben.

