Wall Street gibt nach Handelsstart ebenfalls nach

New York: Die weltweit wachsenden Sorgen vor einer Wirtschaftskrise machen sich deutlich an den Aktienmärkten bemerkbar. Im vorbörslichen Handel an der Wall Street gab es vor allem bei US-Technologieaktien ein Kursrutsch. Unter Druck geraten sind vor allem die Anteilsscheine von Apple und Nvidia - aber auch von Alphabet, Amazon, Meta, Microsoft und Tesla. Die Verluste bei den Aktien der sogenannten "glorreichen Sieben" würden den Marktwert der Konzerne zusammengenommen um fast eine Billion Dollar reduzieren. Nach Beginn des regulären Handels hat der Dow Jones derweil rund drei Prozent verloren. Am Morgen war japanische Nikkei-Index um mehr als zwölf Prozent eingebrochen. Der Dax hat rund drei Prozent abgegeben. Grund für den Absturz sind neue Konjunktur- und Arbeitsmarktdaten aus den USA. Die wirtschaftliche Lage ist offenbar schlechter als von vielen vermutet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2024 16:00 Uhr