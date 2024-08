Waldbrandgefahr in Bayern steigt weiter

München: Mit den steigenden Temperaturen wächst in Bayern die Waldbrandgefahr. Die Regierungen von Ober- und Mittelfranken sowie der Oberpfalz ordneten deshalb für das Wochenende Luftbeobachtung an. An Bord solcher Flugzeuge sind eigens dafür ausgebildete Beobachter der Feuerwehr und der Forstbehörden. Wird ein Brand festgestellt, rufen sie aus der Luft die Feuerwehr und leiten sie zur Brandstelle. Die Bezirksregierungen appellierten an Waldbesucher, keinesfalls mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. Zudem sollte Fahrzeuge wegen des Brandrisikos durch heiße Katalysatoren keinesfalls auf leicht entzündbarem Untergrund geparkt werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2024 19:00 Uhr