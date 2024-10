Waldbrand in Griechenland ist weiter nicht unter Kontrolle

Athen: Die Waldbrände in Griechenland sind auch am dritten Tag nicht unter Kontrolle. NASA-Satellitenbilder zeigen, dass im Norden der Halbinsel Peloponnes bei der Stadt Korinth eine Fläche von rund fünf mal 15 Kilometern betroffen ist. Der Rauch zieht bis in die Hauptstadt Athen, die 120 Kilometer entfernt ist. Nach Angaben der Feuerwehr gehen etwa 350 Einsatzkräfte mit Löschzügen, Flugzeugen und Hubschraubern gegen den Brand vor. Gestern kamen zwei Menschen in den Flammen ums Leben. Laut den Behörden waren es freiwillige Helfer. Auch Häuser sind niedergebrannt. Mehrere Orte wurden evakuiert. Unzugängliches Gelände und Wind machen die Löscharbeit schwierig. Die Sommermonate waren heuer die heißesten seit Beginn der Aufzeichnungen in Griechenland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.10.2024 12:00 Uhr