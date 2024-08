Waldbrand auf früherem Truppenübungsplatz bei Jüterbog

Berlin: Bei Jüterborg in Brandenburg ist ein Waldbrand ausgebrochen. Laut Feuerwehr sind aktuell etwa acht Hektar betroffen, das Feuer breite sich aber weiter aus. Auf dem Gebiet um einen ehemaligen Truppenübungsplatz liegt noch Munition im Boden. Deshalb kann die Feuerwehr nur von den Wegen aus löschen. Ein Lösch-Hubschrauber wurde angefordert. In der Region hatte vor gut einem Jahr bereits ein Waldbrand die Einsatzkräfte tagelang in Atem gehalten.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.08.2024 02:00 Uhr