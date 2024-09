Waldbrand am Brocken im Harz ist unter Kontrolle

Wernigerode: Die Löscharbeiten des Waldbrands am Brocken im Nationalpark Harz werden am Morgen wieder aufgenommen. Nach Angaben der Einsatzleitung ist das Feuer unter Kontrolle und breitet sich nicht weiter aus. Die Löschflüge, die über Nacht eingestellt worden waren, werden am Morgen wieder gestartet. Acht Hubschrauber und vier Flugzeuge werden dabei im Einsatz sein. Das sei das Maximum, was sich koordinieren lasse. Außerdem hoffen die Einsatzkräfte auf einen Wetterwechsel, der ab dem Abend Regen bringen könnte. Das Feuer war am Freitag an mehreren Stellen ausgebrochen. Weshalb ist noch unklar. Die Brandstellen hatten sich später zu einer Feuerfront von einem Kilometer Länge vereinigt.

