Waldbrand am Brocken breitet sich weiter aus

Wernigerode: Der großflächige Waldbrand am Brocken, dem höchsten Berg im Harz, soll heute weiter intensiv bekämpft werden. Neben Feuerwehrkräften am Boden kommen dabei auch Löschhubschrauber und Löschflugzeuge zum Einsatz. Nach letzten Angaben aus der Nacht ist das Feuer noch nicht unter Kontrolle und breitet sich ungehindert aus. Einige Feuerwehrkräfte mussten sich zurückziehen, weil einzelne Schutzstreifen vom Feuer übersprungen wurden. Für den bei Touristen beliebten Ort Schierke, der einige Kilometer vom Brandgebiet entfernt liegt, bestehe derzeit keine Gefahr, hieß es von der Einsatzleitung. Gestern Nachmittag mussten rund 500 Touristen, Wanderer und Sportler vom Brocken mit Bussen in Sicherheit gebracht werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.09.2024 06:00 Uhr