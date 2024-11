Waldbrände an beiden Küsten der USA

Los Angeles: In den USA kämpfen die Einsatzkräfte gegen große Waldbrände - und das an beiden Küsten. In Südkalifornien hat das so genannte "Mountain Fire" mehr als 130 Häuser zerstört. Mindestens zehn Menschen wurden verletzt. Auch von der Ostküste, wo Waldbrände selten sind, werden hunderte Feuer gemeldet. Ungewöhnlich trockenes Herbstwetter und starker Wind haben für eine Ausbreitung gesorgt. In der Millionenmetropole New York ist unter anderem im Prospect Park im Stadtteil Brooklyn ein Feuer ausgebrochen.

