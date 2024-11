"Wahlsiegkonferenz" der SPD hat begonnen

Berlin: Die SPD startet gerade offiziell in den Wahlkampf für die vorgezogenen Bundestagswahl. In der Parteizentrale, dem Willy-Brandt-Haus, hat am Vormittag die sogenannte "Wahlsiegkonferenz" begonnen. Bundeskanzler Scholz hält dabei eine Rede vor mehreren hundert Kandidatinnen und Kandidaten der SPD. In den Umfragen liegen die Sozialdemokraten weit hinter der Union zurück, bei der Konferenz geht es darum, wie der Trend gedreht werden kann. In einem Brief an die SPD-Mitglieder schreibt Scholz, wenn man gemeinsam kämpfe, werde man das schaffen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 30.11.2024 11:00 Uhr