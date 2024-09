Wahlleiter in Brandenburg rechnet mit hoher Beteiligung bei Landtagswahl

Potsdam: Bei der Landtagswahl in Brandenburg zeichnet sich eine hohe Wahlbeteiligung ab. Laut Wahlleitung hat ein Drittel der 2,2 Millionen Wahlberechtigten die Unterlagen für eine Briefwahl angefordert. SPD-Ministerpräsident Woidke gab seine Stimme am Vormittag in seinem Wahlkreis Forst in der Lausitz ab. Er zeigte sich mit Blick auf das Wahlergebnis zuversichtlich, da seine Partei zuletzt in den Umfragen wieder aufgeholt habe. Woidke will aber nur dann wieder Regierungsverantwortung übernehmen, wenn die SPD stärkste Kraft bleibt. Die Meinungsforscher sahen zuletzt die AfD knapp vor der SPD, gefolgt von der CDU und dem Bündnis Sahra Wagenknecht. Die bislang mitregierenden Grünen müssen um den Wiedereinzug in den Landtag bangen.

