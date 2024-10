Wahlkommission in Georgien will Stimmzettel teils neu auszählen lassen

Tiflis: Nach der Parlamentswahl in Georgien hat die zentrale Wahlkommission angekündigt, die Stimmzettel teils neu auszählen zu lassen. In fünf zufällig ausgewählten Wahllokalen in jedem Wahlbezirk soll es demnach eine Überprüfung geben. Die pro-europäische Opposition hatte der Regierung am Wochenende Betrug vorgeworfen. Die Partei von Premierminister Kobachidse hatte nach offiziellen Angaben 54 Prozent der Stimmen bekommen. Die Regierung strebt zwar eine EU-Mitgliedschaft an, sie bemüht sich aber auch um eine Annäherung an Russland. Die Opposition sowie Präsidentin Surabischwili wollen Georgien dagegen in die EU führen und gleichzeitig aus dem Einfluss Moskaus lösen.

