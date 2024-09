Wahlkampf in Brandenburg endet mit mehreren Kundgebungen

Potsdam Einen Tag vor der Landtagswahl in Brandenburg schließen die Parteien ihren Wahlkampf ab. Ministerpräsident Woidke informiert sich in Frankfurt an der Oder über die aktuelle Hochwasserlage. Zuletzt hatte er die Bürgerinnen und Bürger dazu aufgerufen, mit ihrem Votum am Sonntag gegen Rechstextremismus einzutreten. CDU-Chef Merz tritt am Nachmittag gemeinsam mit dem Spitzenkandidaten seiner Partei, Redmann, in Potsdam auf. Für die AfD spricht der umstrittene Europaabgeordnete Krah in Senftenberg. Die letzten Umfragen deuten ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen SPD und AfD um den ersten Platz hin. Die Brandenburger AfD wird vom Verfassungsschutz als rechtsextremistischer Verdachtsfall eingestuft.

