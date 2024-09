Wahlergebnis in Sachsen wird korrigiert

Kamenz: Das Ergebnis der Landtagswahl in Sachsen wird korrigiert. Das hat der Landeswahlleiter mitgeteilt und einen Softwarefehler bei der Sitzverteilung eingeräumt. Die AfD verliert nun einen Sitz und damit die sogenannte Sperrminorität. Sie kann also Entscheidungen, für die eine Zwei-Drittel-Mehrheit nötig sind, nicht verhindern. Das wäre etwa bei der Wahl von Verfassungsrichtern der Fall. Auch der Wahlsieger CDU verliert einen Sitz, SPD und Grüne gewinnen jeweils einen Sitz hinzu. Die Regierungsbildung bleibt dennoch schwierig. Möglich wäre in Sachsen etwa eine Koalition aus CDU, dem Bündnis Sahra Wagenknecht und der SPD. Eine Koalition mit der AfD haben die anderen Parteien ausgeschlossen - auch in Thüringen, wo die Partei von Landeschef Höcke stärkste Kraft ist.

