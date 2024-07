Wahlbeteiligung bei Stichwahl in Frankreich ist erneut hoch

Paris: Bei der zweiten Runde der Parlamentswahl haben bis 17 Uhr knapp 60 Prozent der Wahlberechtigten abgestimmt. Frankreichs Präsident Macron wählte kurz nach zwölf Uhr Mittags in Le Touquet am Ärmelkanal - dort besitzt seine Frau ein Familienanwesen. Um 20 Uhr schließen die letzten Wahllokale, dann werden auch die ersten Hochrechnungen veröffentlicht. Und es wird klar, ob Frankreich bald vom rechtsnationalen Rassemblement National regiert wird. Dieser und seine Verbündeten hatten in der ersten Wahlrunde 33 Prozent der Stimmen geholt. Das links-grüne Wahlbündnis Neue Volksfront lag mit 28 Prozent auf dem zweiten Platz, gefolgt vom Regierungslager mit rund 20 Prozent. Das offizielle Endergebnis der heutigen Stichwahl wird morgen vorliegen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 07.07.2024 19:00 Uhr