Wahlausgang in Georgien ist völlig unklar

Tiflis: Nach der Parlamentswahl in Georgien beanspruchen sowohl die EU-freundliche Opposition als auch die pro-russische Regierung den Erfolg für sich. Bisher liegen nur die Ergebnisse von Nachwahl-Befragungen vor, und die weichen erheblich voneinander ab. So meldet ein regierungsnaher Fernsehsender, die Regierungspartei "Georgischer Traum" habe 56 Prozent der Stimmen erreicht. Ein oppositioneller Sender berichtet dagegen, die Regierung habe 41 Prozent erreicht, die Opposition 52 Prozent. Ein weiterer oppositionsnaher Sender meldet zumindest in der Tendenz ähnliche Zahlen. Der Chef der Regierungspartei, der Milliardär Iwanischwili, hat bereits angekündigt, er werde im Fall eines Wahlsiegs die Oppositionsparteien verbieten lassen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2024 20:30 Uhr