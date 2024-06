Wahl-O-Mat wird vor der Europawahl so oft genutzt wie nie zuvor

Berlin: Der sogenannte Wahl-O-Mat erfreut sich großer Beliebtheit. Wie die Bundeszentrale für politische Bildung mitteilte, wird er im Vorfeld der Europawahl so oft genutzt wie nie zuvor. Mehr als 10 Millionen Mal haben Bürger bereits die 38 Aussagen zu verschiedenen Politik-Bereichen aufgerufen, die mit den eigenen Positionen abgeglichen werden können. Der Wahl-O-Mat ist seit 2002 im Einsatz. Er soll vor allem junge Wählerinnen und Wähler informieren und mobilisieren. In Deutschland dürfen am Sonntag erstmals auch 16- und 17-Jährige bei einer bundesweiten Wahl ihre Stimme abgeben. Nur auf Landes- oder Kommunalebene war dies bereits teilweise möglich.

