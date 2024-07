Wahl in Großbritannien: Erdrutsch-Sieg für Labour

London: In Großbritannien haben die Wahllokale geschlossen. Die BBC geht in ihrer Prognose von einem Erdrutsch-Sieg für die Labour-Partei aus. Sie dürfte auf fast zwei Drittel der Sitze im Unterhaus kommen. Parteichef Starmer dürfte in Downing Street, den Amtssitz des Premierministers einziehen. Für Premierminister Sunak und seine Konservative Partei bedeutet das eine bittere Niederlage. Die Tories kommen laut BBC-Prognose nur noch auf rund 130 der 650 Sitze im Parlament.

