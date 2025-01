Wagenknecht plädiert für Kauf von russischem Gas

Berlin: Rund sechs Wochen vor der Bundestagswahl fordert das Bündnis Sahra Wagenknecht eine Kehrtwende in der Energiepolitik. In "Bayern 2 Die Welt am Morgen" machte die Parteivorsitzende die hohen Energiepreise maßgeblich für die aktuelle Wirtschaftsflaute verantwortlich. Sie plädierte in diesem Zusammenhang dafür, wieder Gas aus Russland zu beziehen. Wagenknecht wörtlich: "Wir brauchen billiges Gas." Sie fügte hinzu: "Wenn wir es nicht kaufen, tun es andere". Die Sanktionen gegen Russland infolge des Überfalls auf die Ukraine haben sich nach Einschätzung der BSW-Chefin als wirkungslos erwiesen. Russland hatte die Gaslieferungen nach Europa nach Inkrafttreten der Sanktionen mehrmals gedrosselt. Deutschland hatte daraufhin den Bau eigener Flüssiggas-Terminals vorangetrieben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 10.01.2025 09:00 Uhr