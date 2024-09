Wagenknecht fordert Position gegen US-Raketen in möglichen Koalitionsveträgen

Berlin: Sarah Wagenknecht hat die Bedingungen für eine mögliche Regierungsbeteiligung der von ihr gegründeten Partei in den Landesparlamenten von Thüringen, Sachsen und Brandenburg präzisiert. In einem Podcast der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" sagte sie, die jeweilige Landesregierung müsse sich im Koalitionsvertrag klar gegen die Stationierung von US-Mittelstreckenraketen in Deutschland positionieren. Das Bündnis Sarah Wagenknecht hatte bei den Wahlen in den drei Bundesländern jeweils zweistellig abgeschnitten und wird für Regierungsmehrheiten gebraucht.

