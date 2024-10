Wagenknecht bezeichnet Baerbock als Sicherheitsrisiko

Berlin: Mehrere zehntausend Menschen haben sich an einer Demonstration unter dem Motto "Nie wieder Krieg" in Berlin beteiligt. Als Redner traten unter anderen Sahra Wagenknecht und der SPD-Politiker Stegner auf. Wagenknecht nannte den russischen Präsidenten Putin einen Verbrecher und die deutsche Außenministerin Baerbock ein Sicherheitsrisiko. Stegner äußerte sich skeptisch zur geplanten Stationierung von Mittelstrecken-Raketen in Deutschland, betonte aber das Selbstverteidigungsrecht der Ukraine.

Sendung: BR24 Nachrichten, 03.10.2024 21:00 Uhr