Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah: : Zehntausende Geflüchtete versuchen zurückzukehrenZehntausende Geflüchtete versuchen

Beirut: Nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah versuchen zehntausende Menschen, die vor den Kämpfen geflohen waren, in ihre Häuser im Libanon zurückzukehren. Auf der Hauptverkehrsstraße zwischen Beirut und dem Süden des Landes staute sich der Verkehr. Währenddessen mahnte das israelische Militär, die Menschen sollten mit der Rückkehr noch warten, bis die Truppen aus dem Land abgezogen seien. Die Hisbollah feierte das Abkommen mit Israel als Sieg und kündigte an, die Palästinenser weiter zu unterstützen. In einer Stellungnahme hieß es, man werde den Angriffen des israelischen Feindes begegnen. Auch Israel bereitet sich nach Militärangaben auf die Möglichkeit vor, den Kampf wieder aufzunehmen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2024 08:00 Uhr