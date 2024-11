Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah ist in Kraft

Jerusalem: Zwischen Israel und der militant-islamistischen Hisbollah ist in der Nacht eine Waffenruhe in Kraft getreten. Das Abkommen sieht vor, dass die Kämpfe für zunächst zwei Monate eingestellt werden. Vor Beginn der Waffenruhe hatte die mit dem Iran verbündete Miliz nach eigenen Angaben nochmal Ziele in Tel Aviv mit Drohnen angegriffen. Israel attackierte seinerseits Stellungen in Beirut. Die Hisbollah soll sich nach dem von den USA vermittelten Abkommen von der südlibanesischen Grenze zurückziehen, während israelische Truppen auf ihre Seite der Grenze zurückkehren. Tausende libanesische Soldaten und UN-Blauhelme sollen die Umsetzung überwachen. Nach Beginn der Waffenruhe forderte ein israelischer Militärsprecher die aus dem Südlibanon evakuierten Bewohner auf, vorerst nicht zurückzukehren. Einige Beobachter sind skeptisch, ob die Feuerpause hält.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 06:00 Uhr