Waffenruhe in Gaza tritt nun doch nach Verzögerung in Kraft

Jerusalem: Die Waffenruhe im Gaza-Streifen soll nun doch noch heute Morgen umgesetzt werden. Nach israelischen Angaben soll die Feuerpause in diesen Minuten in Kraft treten. Ursprünglich war ein der Beginn für 7.30 Uhr geplant. Grund für die Verzögerung war ein Streit um eine Liste mit Namen von Geiseln, die die Hamas nicht übergeben hat. Inzwischen ist das Papier in Israel angekommen. Wie es heißt, sind die Familien der betroffenen Geiseln informiert worden. Aus Protest gegen das Waffenruhe-Abkommen hat die nationalistisch-religiöse Partei Otzma Jehudit die Koalition von Ministerpräsident Netanjahu verlassen. Der Polizeiminister und zwei weitere Minister sind nicht mehr Teil der Regierung. Die Partei betonte aber, Netanjahu nicht stürzen zu wollen. Das Waffenruhe-Abkommen wird dadurch also voraussichtlich nicht gefährdet.

Sendung: BR24 Nachrichten, 19.01.2025 10:30 Uhr