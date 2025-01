Waffenruhe im Gazastreifen soll heute beginnen

Jerusalem: Die zwischen Israel und der Hamas vereinbarte sechs-wöchige Waffenruhe im Gazastreifen soll um 7 Uhr 30 mitteleuropäischer Zeit in Kraft treten. Die israelischen Streitkräfte haben offenbar bereits begonnen, sich aus dem Süden des Gazastreifens zurückzuziehen. Am Nachmittag sollen israelischen Angaben zufolge dann auch drei Geiseln freikommen. Nahe der Grenze zum Gazastreifen wurden drei Stationen zur Erstaufnahme eingerichtet, in denen die Befreiten von Ärzten und Psychologen medizinisch erstversorgt werden. In der ersten Phase des Abkommens sollen 33 der 98 im Gazastreifen verbliebenen Geiseln freikommen - im Austausch für rund 1.900 palästinensische Häftlinge. In einer Fernsehansprache drohte Israels Premier Netanjahu, dass die Kämpfe bei einem Scheitern des Abkommens jederzeit wieder aufgenommen werden könnten.

