Waffenruhe im Gazastreifen soll heute beginnen

Tel Aviv: Die zwischen Israel und der Hamas vereinbarte Waffenruhe im Gazastreifen soll am Morgen beginnen, laut Abkommen tritt sie um 7:30 Uhr deutscher Zeit in Kraft. Wie israelische Medien berichen, sollen um 15 Uhr die ersten drei Geiseln der Hamas freigelassen werden. Israels Militär hat nahe der Grenze zum Gazastreifen drei Stationen zur Erstaufnahme der Geiseln eingerichtet. Wie die Armee mitteilte, sollen die Befreiten dort von Ärzten und Psychologen medizinisch erstversorgt und betreut werden. In der ersten Phase des Abkommens sollen 33 der 98 im Gazastreifen verbliebenen Geiseln freikommen. Im Gegenzug sollen rund 1.900 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 19.01.2025 01:00 Uhr