Waffenruhe-Abkommen: Israels Sicherheitskabinett soll heute zusmmenkommen

Jerusalem: Israels Ministerpräsident Netanjahu hat eine Einigung in den noch ausstehenden Streitpunkten des Waffenruhe-Abkommens zwischen Israel und der Hamas bekanntgegeben. Wie Netanjahus Büro in der Nacht mitteilte, soll das Sicherheitskabinett noch heute zusammenkommen. Israel hatte der radikalislamischen Hamas vorgeworfen, sich von Teilen der Vereinbarung zurückzuziehen. Hinzu kommt ein Streit in Netanjahus Koalition. Der Minister für Nationale Sicherheit, Ben-Gvir, droht mit einem Rücktritt, sollte das Abkommen angenommen werden. Geplant ist eine zunächst sechswöchige Waffenruhe ab Sonntag, während der 33 Geiseln nach und nach im Austausch für palästinensische Gefangene freigelassen werden.

Sendung: BR24 Nachrichten, 17.01.2025 04:00 Uhr