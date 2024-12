Waffen in Bayerns großen Bahnhöfen über Silvester verboten

München: In Bayerns großen Bahnhöfen sind über Silvester Messer aller Art verboten. Die Bundespolizei hat eine sogenannte Allgemeinverfügung erlassen, die an Silvester von 12 Uhr Mittag bis Neujahr 12 Uhr Mittag gilt. Unter das Verbot fallen auch Schuss- und Schreckschusswaffen sowie Hieb-, Stoß- und Stichwaffen - außerdem gefährliche Werkzeuge wie Scheren, Teppichmesser oder Hackwerkzeuge. Das gilt für die Hauptbahnhöfe Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Würzburg und Aschaffenburg. In München sind neben dem Hauptbahnhof die S-Bahn-Stationen Marienplatz, Karlsplatz, Pasing sowie der Ostbahnhof betroffen. Bei Verstößen kann ein Zwangsgeld verhängt werden. Die Bundespolizei will damit Gewalttaten in der Silvesternacht möglichst verhindern.

Sendung: BR24 Nachrichten, 27.12.2024 18:45 Uhr