Wärmeversorgung wird immer teurer

Berlin: Die von der Bundesregierung beschlossene sogenannte Wärmewende überfordert offenbar zahlreiche Kommunen. Einer Umfrage zufolge können gut 40 Prozent der Stadtwerke nicht mehr garantieren, dass die Wärmeversorgung bezahlbar bleibt. Der Verband kommunaler Unternehmen rechnet laut Bild-Zeitung mit einem Investitionsbedarf von mehr als 720 Milliarden Euro in den kommenden fünf Jahren - also etwa in Fernwärme. Aktuell werden noch über 70 Prozent aller Wohnungen und Häuser mit Gas oder Öl beheizt. Und nächstes Jahr steigt der CO2-Preis von jetzt 45 auf 55 Euro pro Tonne. VKU-Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing sagt, damit der Ausbau in Schwung komme, brauche es mehr staatliche Unterstützung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.11.2024 08:00 Uhr