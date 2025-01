Wähler von Notrufnummer 110 können künftig schnell geortet werden

Stuttgart: Wer in Deutschland die Notrufnummer 110 wählt, kann jetzt vielerorts schnell und automatisch geortet werden. Das hat das Innenministerium Baden-Württemberg mitgeteilt, wo bundesweit alle Ortungsdaten zusammenfließen. Auch Bayern ist für den Abruf von Standortdaten berechtigt. Bisher war es wegen datenschutzrechtlicher Bedenken nicht möglich, sie abzurufen und weiterzugeben. Damit konnten Menschen in Not, die über die 110 nicht in der Lage waren, den Standort durchzugeben, auch nicht schnell gefunden werden. Die Polizei konnte die Daten dann bisher nur beim Provider abfragen. Das war aufwendig und zeitintensiv.

