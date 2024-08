Wacken Open Air geht friedlich zuende

Wacken: In Schleswig-Holstein ist das 33. Wacken Open Air zuende gegangen. Mit 85.000 Besuchern ist es eines der größten Heavy Metal Festivals der Welt. Laut Polizei ist das viertägige Musikfest bis auf kleinere Zwischenfälle friedlich verlaufen. Das Rote Kreuz berichtet von mehr als 3.000 Einsätzen - vom Insektenstich bis zum Transport ins Krankenhaus. Aufgetreten waren in diesem Jahr unter anderem die US-Band Korn sowie der ehemalige Sänger und Bassist von Kiss, Gene Simmons. Die Ticketpreise für Wacken sollen auch im kommenden Jahr bei 333 Euro liegen, allerdings fallen künftig Gebühren für Fahrzeuge an.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.08.2024 08:00 Uhr