Wacken-Ableger 2025 ist in den Zillertaler Alpen geplant

Mayrhofen: Neben dem Wacken-Festival in Schleswig-Holstein können Musik-Fans im kommenden Jahr auch in Tirol Auftritte von mehreren Heavy-Metal-Bands erleben. Ende März startet das Festival in Mayrhofen im Zillertal und dauert bis zum 5. April. Organisiert wird "Full Metal Mayrhofen" von den Machern des Wacken-Open-Airs. Zur Begründung hieß es, Fans hätten immer wieder gefragt, wann es Konzerte in den Bergen geben werde. Das traditionelle Wacken-Festival findet Ende Juli zum 34. Mal statt.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.11.2024 13:45 Uhr