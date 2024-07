Wachstumspaket reicht Verbänden nicht aus

Berlin: Spitzenverbände der deutschen Wirtschaft halten das geplante Wachstumspaket der Bundesregierung für nicht ausreichend. Arbeitgeberpräsident Dulger sagte der Deutschen Presse-Agentur, zwar gingen viele Ideen der Bundesregierung in die richtige Richtung. Es sei aber zu wenig. Industriepräsident Russwurm mahnte ebenfalls entschlosseneres Handeln an. Das Wachstumschancengesetz der Bundesregierung mit Entlastungen für Firmen war nach einem Vermittlungsverfahren von Bundesrat und Bundestag im Frühjahr vom Volumen her deutlich geringer ausgefallen als geplant. Für dieses Jahr wird nur ein geringes Wachstum in Deutschland erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.07.2024 06:00 Uhr